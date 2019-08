Piraten vor der westafrikanischen Küste. Archivbild

Quelle: George Esiri/epa/dpa

Piraten haben vor der Küste Kameruns ein Frachtschiff einer deutschen Reederei überfallen und Seeleute entführt. Wie das Hamburger Unternehmen MC-Schiffahrt mitteilte, kamen die Piraten nachts an Bord der "MarMalaita", die in Duala vor Anker lag. Sie hätten acht der zwölf Besatzungsmitglieder mitgenommen.



Piratenüberfälle gibt es dort öfter, meist geht es um Lösegeld. Ob Deutsche unter den Opfern sind, war unklar. Drei der Entführten sind Russen, so das Außenministerium in Moskau.