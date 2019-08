Sich erst einmal hineinhören in den weichen sächsischen Singsang mit seiner Vielzahl von besonderen Begriffen, das müssen viele Auswärtige, wenn sie nach Sachsen zu Besuch kommen. Zum Glück sind viele Sachsen keine "Drambl", also keine unhöflichen Menschen, sondern klären ihre Gäste darüber auf, was sie darunter verstehen, wenn sie einen "Abbl" oder eine "Bemme" anbieten, also einen Apfel oder eine Scheibe Brot.