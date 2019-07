Eineinhalb Monate vor der Landtagswahl in Sachsen besucht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag den Freistaat. Sie besucht zunächst das Siemens-Werk in Görlitz. Das Unternehmen will darüber informieren, wie der Standort gemeinsam mit dem Land für die Zukunft aufgestellt werden kann.



Sachsen hatte in den Verhandlungen der Kohlekommission Vorschläge gemacht, um Jobs in der Region zu sichern. Am Abend wird Merkel beim Frauennetzwerktreffen der Landesregierung im Dresdner Albertinum erwartet.