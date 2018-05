Die Ankünfte in Italien sind im vergangenen Jahr zwar zurückgegangen, bleiben aber auf einem konstant hohen Level. Im Detail:



2014 gab es 170.100 Ankünfte.

2015 gab es 153.842 Ankünfte.

2016 gab es 181.436 Ankünfte.

2017 gab es 119.310 Ankünfte.

2018 gab es bis zum 14. Januar 841 Ankünfte.



Bis auf 2015, als 853.650 Menschen in Griechenland ankamen, ist Italien in den vergangenen Jahren Hauptziel von Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden gewesen. Die meisten Menschen sind dabei in den Sommer- und Herbstmonaten angekommen. Konkret im Jahr 2017 (und 2016):



Januar: 4.468 (5.273)

Februar: 8.971 (3.828)

März: 10.853 (9.676)

April: 12.934 (9.149)

Mai: 22.993 (19.925)

Juni: 23.524 (22.371)

Juli: 11.459 (23.552)

August: 3.914 (21.294)

September: 6.291 (16.975)

Oktober: 5.979 (27.384)

November: 5.641 (13.962)

Dezember: 2.268 (8.047)



Im Mai 2017 hatte Italien ein Abkommen mit Libyen, dem Tschad und dem Niger unterzeichnet, mit dem Ziel, die Grenzen strikter zu kontrollieren und so weniger Flüchtlingen die Fahrt über das Mittelmeer zu ermöglichen.



"Wir glauben nicht, dass insgesamt weniger Menschen Libyen verlassen wollen, sondern dass es insgesamt schwieriger geworden ist, das Land über das Mittelmeer zu verlassen", teilt eine Sprecherin der IOM auf Anfrage mit. Das hänge auch mit der Instabilität, den Konflikten zwischen Milizen und sich verändernden Strategien der Schmuggler zusammen.



Zwar sei die Zahl der Ankunftszahlen in Spanien 2017 gestiegen. Doch es sei bei dieser westlichen Mittelmeerroute noch zu früh, von einem Trend oder einer Alternativroute für 2018 zu sprechen.



Quellen: IOM, afp