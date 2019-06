Schiff der Hilfsorganisation Sea-Watch. Archivbild

Quelle: Chris Grodotzki / Jib Collective/Sea-Watch.org/dpa

Trotz Warnung des italienischen Innenministers Matteo Salvini hat die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch 65 Migranten im Mittelmeer vor der libyschen Küste gerettet. Die Behörden in Malta, Italien, Libyen und den Niederlanden seien darüber informiert worden, so die Organisation.



Die Menschen - darunter 13 Kinder und Jugendliche und zwei Babys - seien auf einem Schlauchboot unterwegs gewesen. Salvini verbietet seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr Nichtregierungsorganisationen, in Italien anzulegen.