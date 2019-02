Dazu kommt das, was Wolfgang Ischinger mit dem "ordnungspolitischen Zerfall" beschreibt - der langsame Zerfall des transatlantischen Verhältnisses. Der neue Streit zwischen Russland und den USA über landgestützte Mittelstreckenraketen und die Kündigung des INF-Vertrages verschärfen die Lage noch. Und spaltet Europa. Während die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hofft, dass man den Vertrag in den kommenden sechs Monaten noch retten kann oder sogar von einer Neuauflage unter Einschluss China, Indien und Pakistans träumt, lässt die polnische Regierung erkennen, dass sie gut mit der Stationierung von neuen Mittelstreckenraketen in Europa leben könnte. "Es liegt in unserem europäischen Interesse, dass amerikanische Truppen und Atomraketen auf dem Kontinent stationiert sind", sagt der polnischen Außenminister Jacek Czaputowicz gegenüber dem "Spiegel". Und US Vize-Präsident Mike Pence, der die amerikanische Delegation in München anführen wird, versprach bei seinem Besuch an diesem Donnerstag in Polen: "Die Vereinigten Staaten werden immer zu den Menschen in Polen stehen."