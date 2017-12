In der Alpenrepublik ist - so sind die Meinungsforscher überzeugt - keine Wahl zu gewinnen ohne harten Kurs in der Migrationsfrage. Spätestens seit der Flüchtlingskrise sind die ausländerkritischen Stimmen in Österreich absolut gesellschaftsfähig. Gerade auf dem Land, wo am allerwenigsten Veränderung zu spüren ist, sind Themen wie Sicherheit, Ordnung und "Austria first" zu Hause.