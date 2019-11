Ursula von der Leyen, neue Präsidentin der EU-Kommission. Archiv

Quelle: Thierry Roge/BELGA/dpa

Die britische Regierung will vor der Parlamentswahl am 12. Dezember keinen neuen EU-Kommissar mehr vorschlagen. Das teilte eine Regierungssprecherin mit.



Grund sind nach Angaben Londons Konventionen in Großbritannien, die den Handlungsspielraum einer Regierung kurz vor einer Parlamentswahl einschränken. Die designierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte London nach der jüngsten Verschiebung des Brexits mehrmals aufgefordert, seiner Pflicht zur Nominierung eines Kommissars nachzukommen.