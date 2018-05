Zusammenstoß zwischen Demonstranten und Polizei in Mailand. Quelle: Matteo Bazzi/ANSA/AP/dpa

Eine Woche vor der Parlamentswahl am 4. März sind Tausende Italiener in Rom, Mailand und anderen Städten auf die Straße gegangen. Die verschiedenen Demonstrationen richteten sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus, gegen Arbeitsrechtsreformen und Impfzwang. Die politische Atmosphäre in dem südeuropäischen Land ist aufgeheizt.



In Mailand kam es anlässlich einer Kundgebung der rechtspopulistischen Lega zu Rangeleien zwischen antifaschistischen Demonstranten und Polizisten.