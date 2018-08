Brennende Touristenfähre. Quelle: 112 Galicia/Europa Press/dpa

Bei einem Brand auf einer Touristenfähre sind in Spanien Dutzende Passagiere verletzt worden. Der Unfall ereignete sich vor der Insel A Toxa in Galicien an der Nordwestküste Spaniens, berichteten spanische Medien unter Berufung auf die Behörden.



Es habe 37 Verletzte gegeben, drei von ihnen mit schweren und zwei mit sehr schweren Brandverletzungen, hieß es. Das Feuer sei kurz nach Auslaufen der Fähre ausgebrochen. Menschen seien über Bord gesprungen. Die Brandursache ist noch unklar.