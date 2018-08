Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs Maria Zambrano. Quelle: Marcos Moreno/AP/dpa

Die spanische Seenotrettung hat vor der Südküste des Landes innerhalb von drei Tagen mehr als 1.400 Flüchtlinge auf mehreren Dutzend Booten gerettet. Allein am Freitag seien 888 Migranten im Alboran-Meer und in der Straße von Gibraltar im westlichen Mittelmeer aufgegriffen worden, teilten die Behörden mit.



Am Samstag seien weitere 334 Menschen gerettet worden, heute rund 200, die auf 20 kleinen Schlauchbooten von Nordafrika aus in See gestochen seien, so ein Sprecher des Seerettungsdienstes.