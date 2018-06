Türkische Flagge hängt an einen Balkon in Berlin (Archivbild) Quelle: imago

Inzwischen macht er kaum noch Fehler, wenn er Deutsch spricht. Nur sein Akzent verrät, dass Mustafa (49, Name von der Redaktion geändert) eigentlich aus der Türkei kommt. Jeden Tag, so sagt er, lese er deutsche Bücher und pauke stundenlang deutsche Grammatik, die Sprache seiner neuen Heimat. Die alte musste er im September 2016 verlassen. Seit dem sogenannten Putschversuch gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan war für Mustafa und seine Familie das Leben in Istanbul schwierig geworden. Erdogan sieht die Hizmet-Bewegung von Fethullah Gülen als verantwortlich und lässt immer noch viele von deren Anhängern festnehmen und verhaften. Auch Mustafa glaubt an die Hizmet-Bewegung. Er ist Dozent an einer Universität und nun plötzlich in den Augen des türkischen Staates Mitglied einer Terrororganisation. So wurde er nur eine Woche nach dem Putschversuch aus dem Job entlassen. Kein Geld mehr, ein Terrorist - mit einem Schlag.