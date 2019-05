Boris Johnson (links) und Donald Trump.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Vor seinem Besuch in Großbritannien hat US-Präsident Donald Trump die beiden Brexit-Hardliner Boris Johnson und Nigel Farage in höchsten Tönen gelobt. Er sei mit beiden befreundet, sagte Trump auf die Frage, ob er bei seinem Besuch in England auch Treffen mit ihnen plane.



"Das sind zwei sehr gute Kerle, sehr interessante Leute." Farage habe bei der Europawahl einen großen Sieg eingefahren. Er habe aber nicht darüber nachgedacht, die beiden zu unterstützen. Das sei nicht seine Angelegenheit.