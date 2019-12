An diesem Mittwoch werden die Bürger von Gettysburg, ja in ganz Amerika, aller Voraussicht nach erleben, wie die Mitglieder des Repräsentantenhauses in Washington erst in einer mehrstündigen Sitzung über das Impeachment debattieren und dann wohl dafür stimmen werden. Nur zweimal kam dies in der Geschichte der USA bislang vor. Das Ereignis also ist historisch.