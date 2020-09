Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien.

Vor der historischen Sondersitzung des britischen Parlaments zum EU-Austritt hat Premier Boris Johnson nochmals an die Abgeordneten appelliert, für seinen Deal zu stimmen. "In weniger als zwei Wochen, am 31. Oktober, würden wir dann schon aus der EU sein", schrieb er in einem öffentlichen Brief in der Zeitung "The Sun".



Damit könnte ein "schmerzhaftes Kapitel" in der britischen Geschichte beendet werden. Es handele sich um ein "großartiges Abkommen" für jeden Teil des Landes.