Lehrerin enttarnt Weihnachtsmann vor Kindern als Lüge. Archivbild

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine Lehrerin in den USA hat den Weihnachtsmann vor Erstklässlern als Lüge enttarnt und darf deshalb nicht mehr an der Schule unterrichten. Berichten zufolge war sie an einer Grundschule im Staat New Jersey als Vertretung im Einsatz und erklärte den Kindern, dass es "Santa Claus" nicht gebe.



Auf Nachfragen erklärte sie auch den Osterhasen, die Zahnfee, sowie Glück spendende Wichtel für erfunden. Viele Eltern hätten anschließend versucht, den Schaden zu Hause zu begrenzen, sagte eine Mutter.