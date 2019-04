Brexit, das kann wirklich niemand mehr hören – übrigens die Briten auch nicht. Die sind in der Mehrzahl jenseits des Nervenzusammenbruchs. Ulrike Guérot

Guérot: Ja, da bin ich dabei. Brexit, das kann wirklich niemand mehr hören – übrigens die Briten auch nicht. Die sind in der Mehrzahl jenseits des Nervenzusammenbruchs. Die neueste Wendung gibt aber Anlass zur Hoffnung. Vor dem heutigen EU-Gipfel gibt es eindeutige Signale, dass die EU den Briten noch einmal entgegenkommen will und die Austrittsfrist gerne auch um ein Jahr verlängern könnte, um einen harten Brexit zu vermeiden. Offensichtlich hat auch die britische Premierministerin Theresa May erkannt, dass ein harter Brexit alles andere als erstrebenswert ist. Außerdem sehen wir die schöne Neuerung, dass das britische Parlament bemüht ist, die Agenda wieder in die Hand zu nehmen.