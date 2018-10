Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt auf eine EU-Lösung. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt im Asylstreit mit der CSU weiter auf bilaterale Abkommen mit anderen Ländern zur Rücknahme von Flüchtlingen. Aus Regierungskreisen hieß es, es werde am Rande des EU-Gipfels in Brüssel dazu bilaterale Gespräche geben. Fest vereinbart seien diese Treffen aber noch nicht.



Gleichzeitig bremste man in Berlin die Erwartungen. So könne der Gipfel zwar einen Beitrag leisten, in der Migrationsfrage weiterzukommen. Das Problem lösen werde er aber nicht.