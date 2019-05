In der Frage des künftigen Kommissionspräsidenten gebe es "keinen Automatismus", zitierte der EU-Vertreter aus der Entscheidung vom Februar 2018. Die Staats- und Regierungschefs könnten demnach nicht garantieren, dass einer der von den Parteien bestimmten Spitzenkandidaten für die Europawahl Ende Mai für den Posten des Kommissionspräsidenten vorgeschlagen werde. Bei den Konservativen macht sich der CSU-Politiker Manfred Weber Hoffnungen auf die Führung der nächsten EU-Kommission. Bei den Sozialdemokraten ist der Niederländer Frans Timmermans Spitzenkandidat und will gleichfalls Nachfolger von Amtsinhaber Jean-Claude Juncker werden. Kandidaten brauchen eine Mehrheit der Staats- und Regierungschefs, um vorgeschlagen zu werden. Danach muss das EU-Parlament mit mehr als 50 Prozent seiner Mitglieder zustimmen. In den Monaten nach der Europawahl müssen zudem mindestens vier weitere Top-Jobs in der EU besetzt werden: die Posten des EU-Ratspräsidenten, des Parlamentspräsidenten, des Außenbeauftragten und des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB).