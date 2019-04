Theresa May kommt erneut nach Berlin.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft an diesem Dienstag erneut mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammen, um den Stand des Brexit-Prozesses zu erörtern. Thema dürfte die Frage einer Verlängerung der Frist für den Austritt Großbritanniens aus der EU sein.



Am Dienstagabend kommt May dann mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammen. Am Mittwoch will May bei einem EU-Sondergipfel um eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 30. Juni bitten.