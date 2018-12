Rumänien ist eines der jüngsten EU-Mitglieder.

Die sozialliberale Regierung in Bukarest hat die Kritik von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker an den Führungsfähigkeiten Rumäniens, das am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, zurückgewiesen.



"Präsident Juncker hat die richtige Diagnose gestellt, aber ich denke, er hat dabei in den Spiegel geschaut und rechts mit links verwechselt", schrieb der rumänische Handelsminister Radu Oprea bei Facebook. Interne Dispute gebe es nicht nur in Rumänien, sondern auch in anderen EU-Staaten.