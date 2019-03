Das hat noch kein Staatsoberhaupt vor ihm getan: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich in einem Brief an alle europäischen Bürger gewandt. "Wenn ich mir die Freiheit nehme, mich direkt an Sie zu wenden ...", so beginnt Macrons zweiseitiges Schreiben an die Europäer, das in allen 28 Mitgliedsländern in Zeitungen veröffentlicht wurde.