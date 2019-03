Facebook hat sich 43 Faktencheck-Partner ins Boot geholt.

Quelle: Fabian Sommer/dpa

Facebook verschärft vor der Europawahl Ende Mai seine Anstrengungen gegen die Ausbreitung von Falschnachrichten. Unter anderem wird ein neues virtuelles Lagezentrum eingerichtet, in dem Facebook-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten zusammengeschaltet werden.



Als zweiter unabhängiger Faktencheck-Partner wurde in Deutschland nach dem Recherchezentrum "Correctiv" die dpa vorgestellt. Facebook arbeitet auf diese Weise weltweit mit 43 Organisationen zusammen.