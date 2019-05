In Berlin versammelten sich die Demonstranten am Mittag zur Auftaktkundgebung am Alexanderplatz im Stadtteil Mitte, von dort aus sollte die Menge dann in Richtung Siegessäule im Tiergarten ziehen. Unter dem Motto "Ein Europa für alle - Deine Stimme gegen Nationalismus" begannen zudem Demonstrationen in Frankfurt am Main, Leipzig, München, Stuttgart, Köln und Hamburg.



In Berlin, wo insgesamt 50.000 Menschen erwartet wurden, wollten unter anderen auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock und die Grünen-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Ska Keller, an der Demonstration teilnehmen. In Köln hatten sich SPD-Chefin Andrea Nahles und die SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Katarina Barley und Udo Bullmann, als Teilnehmer angekündigt. Auch Kölner Bands wie die Höhner, Brings und BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken beteiligten sich am Bühnenprogramm.