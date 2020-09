Mechaniker eines Rennteams im Regen. Archivbild

Quelle: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Beim Formel-1-Rennen in Japan an diesem Wochenende könnten nicht nur die Fahrer für Wirbel sorgen, sondern auch die Natur: Ein Taifun nimmt derzeit Kurs Richtung Nordosten und könnte möglicherweise Änderungen unter anderem am Zeitplan erzwingen.



Am Mittwoch gab es zunächst keine neuen Informationen, demnach bleibt es vorerst bei der bisherigen Planung. Japans Wetterbehörde warnte jedoch für die nächsten Tage vor stürmischem Wetter und hohem Wellengang durch den bislang 19. Taifun der Saison.