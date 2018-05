Gianni Infantino Quelle: Saikat Paul/Pacific Press via ZUMA Wire/dpa

Kurz vor der Gruppenauslosung hat FIFA-Präsident Gianni Infantino intensive Doping-Kontrollen bei der WM 2018 in Russland versprochen. Zu den drohenden neuen Anschuldigungen gegen den Turnier-Gastgeber durch Kronzeuge Grigori Rodschenkow äußerte sich Infantino in einer von der FIFA veröffentlichten Videoansprache aber nicht.



Infantino kündigte vor der Los-Zeremonie am Freitag zudem an, dass es bei der WM erstmals zu Spielabbrüchen kommen könnte, wenn es rassistische Ausfälle von Fans gibt.