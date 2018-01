Polen sucht neue Allianzen und hat zu diesem Zweck eine Dreimeeresinitiative ins Leben gerufen - ein regionales Bündnis von zwölf Staaten zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria. Die Themen: Sicherheit und Wirtschaft. Eigentlich wäre die Initiative nicht in den internationalen Fokus geraten, hätte sich nicht Donald Trump dazu entschieden, einen Tag vor G20 just an der Konferenz teilzunehmen und zu sprechen.Trump adelt also bewusst die Dreimeeresinitiative, die ein alter Traum polnischer Konservativer ist. Und so ist Trumps Besuch eine Win-win-Situation für die USA wie für Polen. Warschau inszeniert sich in Europa als EU-skeptische Führungsmacht und für Amerika ist Europa immer noch in einen "alten" und "neuen" Kontinent geteilt, mit alten und neuen EU-Ländern.