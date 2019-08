Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Archivbild

Quelle: Eric Gaillard/POOL Reuters/dpa

Nach seinem Einlenken bei der Zulassung regierungsunabhängiger Organisationen (NGO) auf dem G7-Gipfel trifft sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Freitag mit NGO-Mitarbeitern. Im Mittelpunkt seiner Gespräche steht der Kampf gegen soziale Ungleichheiten.



Im Vorfeld hatte es ein langes Tauziehen um die Teilnahme der Nichtregierungsorganisationen an dem Gipfel am Wochenende in Biarritz gegeben. Erst am Donnerstagabend gab Macron nach und ermöglichte zumindest 30 NGO-Vertretern die Zulassung.