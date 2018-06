Die USA sind - wie der Präsident bereits wiederholt gesagt hat - mehr an nationale Interessen gebunden als an alles andere. Trump-Berater Larry Kudlow

Der G7-Gipfel, der am Freitag im Städtchen La Malbaie in der kanadischen Provinz Québec beginnt, wird vom Streit über die US-Strafzölle überschattet. Trudeau hatte bereits gesagt, er erwarte "offene und manchmal schwierige Gespräche" mit Trump über Handelsfragen. Macron sprach sich für eine "produktive und offene Diskussion" mit dem US-Präsidenten aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte zuvor ebenfalls gesagt, sie erwarte "schwierige Diskussionen" mit Trump bei dem zweitägigen Treffen der sieben Staatenlenker.



Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow machte klar, dass nationale Interessen für die USA an erster Stelle kommen: "Die USA sind - wie der Präsident bereits wiederholt gesagt hat - mehr an nationale Interessen gebunden als an alles andere", sagte er in Washington. Trump sei "diesbezüglich sehr deutlich" gewesen.