Yameen hatte die Präsidentenwahl im September verloren.

Wenige Tage nach seiner Anklage wegen Geldwäsche ist der ehemalige Präsident der Malediven, Abdulla Yameen, verhaftet worden. Der Strafgerichtshof in der Hauptstadt Male ordnete die Haft des 59-Jährigen bis zum Ende des Gerichtsverfahrens an. Yameen habe versucht, Zeugen zu bestechen, sagte die Staatsanwaltschaft.



Der Prozess soll noch in dieser Woche beginnen. Yameen wird vorgeworfen, rund 1,5 Millionen US-Dollar, die einer staatlichen Marketingagentur gestohlen wurden, erhalten zu haben.