Türkische Artilleriegeschütze an der syrischen Grenze.

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die türkische Armee hat vor einer geplanten Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien weitere Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge an die Grenze geschickt. Sie seien bereits in den Provinzen Sanliurfa und Kilis angekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.



Vizepräsident Fuat Oktay zeigte sich zuvor unbeeindruckt von internationalen Protesten. Die Türkei sei "kein Land, das sich von Drohungen bewegen lässt", sagte er auch mit Blick auf Tweets von US-Präsident Donald Trump.