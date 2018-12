Der 69-jährige Niederländer Emile Ratelband ist mit dem Versuch gescheitert, sich offiziell um 20 Jahre verjüngen zu lassen. Ein Gericht in Arnhem lehnte den Antrag des Motivationstrainers ab. "Herr Ratelband darf sich gerne 20 Jahre jünger fühlen und sich so verhalten", urteilten die Richter. Die Verjüngung hätte jedoch unerwünschte rechtliche und gesellschaftliche Folgen.



Der alleinstehende Familienvater hatte sich größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der Liebe erhofft.