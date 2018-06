Die Raumstation ISS. Archivbild Quelle: Nasa/dpa

Drei Tage vor dem Start des deutschen Astronauten Alexander Gerst ins All haben drei Raumfahrer den Rückflug von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde angetreten. Ihre Sojuskapsel dockte um 11.16 Uhr von der ISS ab, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA in einem Livestream zeigte.



Der Russe Anton Schkaplerow, der US-Amerikaner Scott Tingle und der Japaner Norishige Kanai waren knapp ein halbes Jahr im All. Sie sollen nach etwa drei Stunden Flug in der kasachischen Steppe landen.