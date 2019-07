Die Außenminister Heiko Maas (r) und Sergej Lawrow.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Vor dem Petersburger Dialog in Königswinter bei Bonn hat Außenminister Heiko Maas (SPD) die Bedeutung anhaltender Gespräche mit Russland betont. "Ohne Moskau werden wir die dringenden Fragen der Weltpolitik nicht beantworten. Und anhaltenden Frieden in Europa erreichen wir nur, wenn wir zusammenarbeiten".



Daher sei es gut, mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zu sprechen. Geplante Themen seien die Nuklearvereinbarung mit dem Iran, Rüstungskontrollen und die Lage in der Ost-Ukraine.