Donald Trump tadelt Deutschland und andere NATO-Verbündete. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Vor dem NATO-Gipfel kommende Woche in Brüssel hat US-Präsident Trump Deutschland und weitere Bündnispartner mit scharfen Worten an ihre Verpflichtungen erinnert. Die "New York Times" berichtete, er habe Briefe an Verbündete geschrieben, in denen er sie tadele, zu wenig für die Verteidigung auszugeben.



Zudem warnte er, die USA verlören die Geduld angesichts deren Versagen, die zugesagten Sicherheitsverpflichtungen zu erfüllen. Trump wirft insbesondere Deutschland vor, zu wenig zu investieren.