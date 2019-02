Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Quelle: Minoru Iwasaki/Kyodo News/AP/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu dem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Hanoi eingetroffen. Im Mittelpunkt des zweiten Treffens der beiden Staatsmänner stehen am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt die Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas und mögliche Gegenleistungen der USA.



Nach einer Reise über 4.500 Kilometer in seinem Sonderzug stieg Kim in der Stadt Dong Dang ins Auto um und fuhr weiter nach Hanoi. Trump wird dort ebenfalls heute erwartet.