Wann sie genau kamen, die Spezialisten vom Innenministerium, weiß niemand. Anwohner, vorbeifahrende Autofahrer oder Hotelgäste hatten nichts mitbekommen von diesem unscheinbaren Bautrupp oder ihm zumindest keine Beachtung geschenkt. Doch plötzlich waren sämtliche Gullydeckel in der Nähe des Shangri-la-Hotels in Singapur mit schwarzem Gummi versiegelt. Kurz darauf deklarierte die Regierung die Gegend im Umkreis von einem Kilometer um das Hotel als "special event area", als Sicherheitszone. Anwohner müssen strikte Auto- und Gepäckkontrollen über sich ergehen lassen. Und entflammbare Materialien, so die Regierung, seien dort ab sofort ebenso verboten wie Megaphone, Transparente und Leuchtmunition.



Doch Singapur atmet auf. Endlich scheint klar, wo denn nun das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni stattfinden sollte. Dutzende Journalisten und Einheimische machten sich schnellstens auf dem Weg zum Hotel, erleichtert, nun endlich etwas tun zu können nach all den Spekulationen und Ungewissheiten der Tage zuvor. Doch keine 24 Stunden später die nächste Gipfel-Volte - diesmal nicht von Trump in einem Tweet, sondern von der Regierung höchstpersönlich. Kurzerhand wurde auch die Gegend um das "Capella"-Hotel auf der Insel Sentosa im Süden Singapurs zur Sicherheitszone deklariert - und das Rätselraten ging von vorne los. Bis Dienstagnacht. Da schrieb Sarah Sanders, Pressesprecherin des Weißen Hauses, dass das "Capella" auf der Insel Sentosa Ort des Gipfeltreffens sei. "Und Basta!", hätten die Singapurer am liebsten hinzugefügt.