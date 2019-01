Ab Mittwoch müsse die SPD erstmal testen, "wie weit die CDU-Vorsitzende bereit ist, auch mit uns über Inhalte zu reden, über Varianten zu reden", sagt der neue Generalsekretär. Es sei nicht ersichtlich, was die CDU-Vorsitzende will, zumal man aus der Union "sehr unterschiedliche Stimmen" höre. "Der Ball liegt jetzt bei der CDU-Vorsitzenden", so Klingbeil. Frau Merkel wisse, "sie muss sich bewegen und muss mit uns über die Themen reden, die uns wichtig sind". Dann werde sich in dieser Woche schnell zeigen, "ob sich weitere Gespräche lohnen".