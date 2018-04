SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisierte die Union. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Vor dem Spitzentreffen von Union und SPD hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Union vorgeworfen, kein klares Regierungskonzept zu haben. Es sei "schwierig, in diese Gespräche zu gehen, wenn man nicht weiß, was die andere Seite eigentlich will", sagte Klingbeil der "Berliner Zeitung".



"Die Union sagt immer nur, wogegen sie ist, aber nicht, welche Konzepte sie eigentlich für die Zukunft des Landes hat." Eine neue Regierung müsse "Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit erarbeiten".