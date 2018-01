Der Druck auf Martin Schulz ist weiter groß. Quelle: Federico Gambarini/dpa

SPD-Chef Martin Schulz hat nach der knappen Zustimmung des SPD-Parteitags zu Koalitionsverhandlungen mit der Union angekündigt, möglichst viel für die Bürger herausholen zu wollen. Allerdings müsse auch in der eigenen Partei noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, sagte Schulz in ZDF Berlin direkt. Die SPD sei in der Frage der Verhandlungen mit der Union gespalten.



Wenn die SPD jenseits des Sondierungsergebnisses nichts mehr durchsetze, dann werde eine Regierungsbildung schwierig.