Nach Schüssen in Las Vegas Quelle: Rick Bowmer/AP/dpa

Kurz vor einer Großdemonstration gegen Waffengewalt hat die US-Regierung ein Verbot von Schnellfeueraufsätzen vorgelegt. "Bump Stocks" sollten den Maschinengewehren zugeordnet und damit de facto verboten werden, erklärte Justizminister Jeff Sessions.



Einen solchen Aufsatz hatte der Attentäter von Las Vegas im Oktober genutzt und 58 Menschen getötet. Mehr als einen Monat nach einem Schul-Massaker in Florida werden an diesem Samstag in Washington Hunderttausende Demonstranten erwartet.