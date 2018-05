Ende April dann skizzierte er, wohin die Reise des Geldhauses gehen soll: Das Investmentbankgeschäft in Amerika soll zurückgefahren werden, das Geldhaus will sich auf Deutschland und Europa konzentrieren. Allerdings kann sie sich nicht vollständig aus dem Investmentbankgeschäft verabschieden, weil dies auch der Wirtschaft dient.



Die Deutsche Bank werde sich auf ihre alte Stärke in der deutschen Industrie besinnen, hofft Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Die in internationale Märkte zu begleiten, das sei seit jeher Aufgabe der Bank gewesen. "Wir sollten darauf achten, dass die Deutsche Bank im Investmentbanking bleibt, damit in Zukunft internationale Transaktionen zu Fusionen und Übernahmen nicht nur noch von amerikanischen oder französischen Banken durchgeführt werden können", warnt auch Christoph Schalast, Bankenexperte der Frankfurt School of Finance and Management, vor einer kompletten Abkehr.