Angela Merkel findet es sowieso falsch, dass die Landtagswahl in Hessen zu einer kleinen Bundestagswahl stilisiert wird. Aber selbst wenn es falsch wäre, so ist es doch Realität: Angela Merkel muss in diesen Tagen Wahlkampf für ihr eigenes Amt machen, für ihre eigene Zukunft. Anfang Dezember ist CDU-Parteitag in Hamburg, Merkel will dort wiedergewählt werden. Sie hat vor Wochen schon angekündigt, kandidieren zu wollen. Und wiederholt in diesen Tagen häufig, ihre Arbeit mache ihr Spaß. Kampflos aufgeben, das ist zu spüren, wird sie nicht. 18 Jahre ist sie CDU-Parteivorsitzende. Was aber, wenn den mehr als vier Millionen Wahlberechtigten in Hessen die CDU keinen Spaß mehr macht?