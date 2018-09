UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock befürchtet eine neue Gewalteskalation: In der nordwestlichen Provinz drohe durch eine mögliche Schlacht eine der schlimmsten Katastrophen des 21. Jahrhunderts, warnte er. In Idlib hätten sich auch zahlreiche dschihadistische Kämpfer verschanzt, die sich an keinen anderen Ort mehr zurückziehen könnten, sagte Lowcock. Daher müsse eine politische Lösung für das Gebiet gefunden werden und man dürfe nicht unbedarft in diese Situation hineingehen. US-Präsident Donald Trump warnte die Regierung in Damaskus und ihre Verbündeten vor einem "rücksichtslosen Angriff" mit "Hunderttausenden Toten". Iran und Russland begingen einen schweren humanitären Fehler wenn sie an dieser potenziellen menschlichen Tragödie teilnähmen, twitterte er am Montag.