Bei den Regierungskonsultationen sind alle Ressorts vertreten. Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Israels Botschafter Jeremy Issacharoff hat sich kurz vor den deutsch-israelischen Regierungskonsultationen besorgt über antisemitische Gewalt in Deutschland gezeigt. "Jedes Vorkommnis, jede Aktivität oder Attacke mit antisemitischem Hintergrund beunruhigt uns", sagte der Chefdiplomat.



Derweil traf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Jerusalem zu einem ersten Meinungsaustausch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammen. Die offiziellen Konsultationen beginnen am Donnerstag.