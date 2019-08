Steinmeier hält Brexit-Nachverhandlungen für unwahrscheinlich.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht kaum Chancen für eine Nachverhandlung des Brexit-Abkommens und der dort verankerten Irland-Regelung. Alle Varianten, die jetzt noch vorgeschlagen werden könnten, seien eigentlich schon Gegenstand von Gesprächen gewesen.



Das sagte Steinmeier vor dem Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Berlin. Er halte es deshalb für wenig wahrscheinlich, dass Verhandlungen darüber noch einmal in Gang kommen. Johnson will Neuverhandlungen.