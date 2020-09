SPD-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Spitzen der Großen Koalition hatten vor dem überraschenden sofortigen Rücktritt des umstrittenen FDP-Ministerpräsidenten von Thüringen, Thomas Kemmerich, Kontakt mit FDP-Bundeschef Christian Lindner. Das bestätigte der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans nach einer Sondersitzung des schwarz-roten Koalitionsausschusses in Berlin.



Die Situation in Thüringen sei durch das Verhalten der FDP ganz wesentlich beschleunigt worden, sagte er mit Blick auf die Wahl Kemmerichs mit Stimmen von AfD und CDU am Mittwoch.