Kim Jong Un und Donald Trump wollen sich erneut treffen.

Quelle: Anthony Wallace/AFP Pool/dpa

Vor dem geplanten zweiten Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un reist Pjöngjangs Chefunterhändler nach Washington. General Kim Yong Chol soll möglicherweise am Freitag mit Außenminister Mike Pompeo zusammentreffen. Auch dürfte es eine Begegnung mit Trump geben.



Es wurde erwartet, dass der General einen Brief von Kim an Trump mitbringt. Bei dem Besuch des Generals in Washington könnten auch Ort und Termin des nächsten Gipfels bekanntgegeben werden.