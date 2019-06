Der Bezirksparteitag der CDU Elbe-Weser. Symbolbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Das schwache Abschneiden der Union bei der Europawahl heizt die Debatte in der CDU über die Klimapolitik an. Mehrere Unionspolitiker forderten klarere Konturen in diesem Bereich.



Umstritten ist aber, wie mit dem Kohlekompromiss von Bund und Ländern umgegangen werden soll. Die Klimapolitik gilt als ein Grund für die Wahlschlappe der Union und das Erstarken der Grünen. Unter diesen Vorzeichen kommt die CDU-Spitze am Sonntag und Montag in Berlin zusammen. Die Fraktionschefs der Union treffen sich ab Sonntag in Weimar.