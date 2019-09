Merkel und Töpfer bei der Verleihung des NRW-Staatspreises.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Drei Tage vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts meldet sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Wort. Für mehr Klimaschutz brauche es auch mehr Ordnungsrecht - also gesetzliche Vorgaben, sagte Merkel. Sie erinnerte bei der Vergabe des NRW-Staatspreises an den früheren Umweltminister Klaus Töpfer an das Verbot von verbleitem Benzin in dessen Amtszeit.



"Heute wird ja manchmal gesagt, das Ordnungsrecht darf gar nicht mehr angewendet werden. Ich glaube, ohne schaffen wir es nicht", so Merkel.